Kırklareli Valisi Turan, şehit anneleri ile bir araya geldi

Kırklareli Valisi Uğur Turan, şehit anneleri ile buluştu.

Turan eşi Nihal Turan ile İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen programa katıldı.

Varlıklarıyla hayata anlam katan, şefkat dolu yüreğiyle yol gösteren annelerin hakkının hiçbir şekilde ödenemeyeceğini ifade eden Turan, annelerin şefkatin ve hoşgörünün tükenmez kaynağı olduğunu vurguladı.

Tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlayan Turan, şehit ailelerinin her zaman yanında olduklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından Turan, şehit anneleri ile sohbet etti.