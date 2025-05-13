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        Kırklareli'nde İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı yapıldı

        Kırklareli'nde İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 09:05 Güncelleme: 13.05.2025 - 09:21
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        Kırklareli'nde İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı yapıldı
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        Kırklareli'nde İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı yapıldı.

        Vali Uğur Turan başkanlığında Atatürk Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, asayiş, genel güvenlik, uyuşturucuyla mücadele, terör, düzensiz göç, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele ve trafik tedbirleri konuları görüşüldü.

        Toplantıda, geçen ayın genel değerlendirilmesi de yapıldı.

        Turan, kentte güvenlik ve asayiş tedbirlerinin en üst düzeyde tutulduğunu belirtti.

        Toplantıya, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse, Belediye Başkanı Derya Bulut, Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu, Vali Yardımcısı Yusuf Güler ile ilgili kurum müdürleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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