Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Edirne ve Kırklareli'nde 28 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne ve Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 28 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 09:22 Güncelleme: 20.05.2025 - 09:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne ve Kırklareli'nde 28 düzensiz göçmen yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edirne ve Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 28 düzensiz göçmen yakalandı.

        Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerinde 17 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de il genelinde 11 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Konutta reel düşüş 15. ayında
        Konutta reel düşüş 15. ayında
        Büyüyen yeni tehlike
        Büyüyen yeni tehlike
        Benzinlikte kadına şiddet! Eşkıyalar tutuklandı!
        Benzinlikte kadına şiddet! Eşkıyalar tutuklandı!
        Bir kaleciden daha fazlası: Muslera!
        Bir kaleciden daha fazlası: Muslera!
        İBB soruşturmasında 3. dalga: 22 gözaltı!
        İBB soruşturmasında 3. dalga: 22 gözaltı!
        Fenerbahçe'nin ikincilik kabusu!
        Fenerbahçe'nin ikincilik kabusu!
        Kayınpeder ve baldıza kezzaplı saldırı!
        Kayınpeder ve baldıza kezzaplı saldırı!
        "Nicole Kidman'ı kıskanmadım"
        "Nicole Kidman'ı kıskanmadım"
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Netanyahu Trump'ın "Gazze vizyonuna" bağlı olduğunu iddia etti
        Netanyahu Trump'ın "Gazze vizyonuna" bağlı olduğunu iddia etti
        Kritik HSK seçiminde finale doğru
        Kritik HSK seçiminde finale doğru
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Kardeşini yaraladı, yengesini öldürdü! "Ukala ukala konuştu"
        Kardeşini yaraladı, yengesini öldürdü! "Ukala ukala konuştu"
        Boynundan ve yüzünden bıçakladı! Takside dehşet!
        Boynundan ve yüzünden bıçakladı! Takside dehşet!
        Motosikletin arkasındaydı... 19 yaşında hayata veda!
        Motosikletin arkasındaydı... 19 yaşında hayata veda!
        Adana'da kan donduran olay! Kız arkadaşını katledip intihar etti
        Adana'da kan donduran olay! Kız arkadaşını katledip intihar etti
        Kaşınan yer kaşınmadan nasıl rahatlar?
        Kaşınan yer kaşınmadan nasıl rahatlar?
        Terracotta askerlerinin hepsi neden farklı yüz ifadesine sahip?
        Terracotta askerlerinin hepsi neden farklı yüz ifadesine sahip?
        Borsa işlemlerinde usulsüzlük iddiasıyla yeni gözaltılar
        Borsa işlemlerinde usulsüzlük iddiasıyla yeni gözaltılar
        Ölümünde ihmal yok
        Ölümünde ihmal yok

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde Balkan şefleri yöresel lezzetlerini sunacak
        Kırklareli'nde Balkan şefleri yöresel lezzetlerini sunacak
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, ziyaretlerde bulundu
        Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, ziyaretlerde bulundu
        Kırklareli Valisi Turan, köy ziyaretlerini sürdürüyor
        Kırklareli Valisi Turan, köy ziyaretlerini sürdürüyor
        Kırklareli Valisi Turan, Pınarhisar ve Demirköy ilçelerinde ziyaretlerde bu...
        Kırklareli Valisi Turan, Pınarhisar ve Demirköy ilçelerinde ziyaretlerde bu...
        Kırklareli'nde gösteri uçuşu yapan paramotor kamyonetin üzerine düştü
        Kırklareli'nde gösteri uçuşu yapan paramotor kamyonetin üzerine düştü