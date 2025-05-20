Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, ziyaretlerde bulundu
Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, AK Parti, MHP ve Ülkü Ocakları İl Başkanlıklarını ziyaret etti.
Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, AK Parti, MHP ve Ülkü Ocakları İl Başkanlıklarını ziyaret etti.
Bulut, ilk olarak MHP İl Başkanlığını ziyaret ederek İl Başkanı Şaban Savaşan ve Merkez İlçe Başkanı Alaattin Ersan Şenyiğit ile sohbet etti.
Konuşmaların ardından Bulut, MHP teşkilatını Uluslararası Kırklareli Karagöz, Kültür, Sanat ve Kakava Festivali'ne davet etti.
AK Parti İl Başkanı Yunus Ercan Dağtaş'ı da ziyaret eden Bulut, 22-24 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek olan festival davetiyesini Dağtaş'a verdi.
Bulut, Ülkü Ocakları Kırklareli İl Başkanlığına atanan İbrahim Yücepur'u da ziyaret etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.