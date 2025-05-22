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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Sahil Güvenlik Komutanlığı Denetleme, Teftiş ve Tetkik Başkanı Albay Selahattin Özer'i makamında kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 11:51 Güncelleme: 22.05.2025 - 12:01
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Sahil Güvenlik Komutanlığı Denetleme, Teftiş ve Tetkik Başkanı Albay Selahattin Özer'i makamında kabul etti.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Turan, kent hakkında Özer'e bilgi verdi.

        Turan, albay Özer'e çalışmalarında başarılar dileğinde bulundu.

        - "Aybüke: Öğretmen Oldum Ben" filmi izlendi

        Kırklareli'nde Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında "Aybüke: Öğretmen Oldum Ben" filmi gösterime sunuldu.

        Film, Kırklareli Belediyesince Millet Bahçesi'nde kurulan ekranlarda vatandaşlar tarafından izlendi.

        Belediye Başkan Yardımcısı Burak Süzülmüş, yaptığı konuşmada, Aybüke öğretmenin hiçbir zaman unutulmayacağını ve unutturmayacaklarını söyledi.

        "Aybüke: Öğretmen Oldum Ben" filmini herkesin izlemesini öneren Süzülmüş, gençlere bu değerlerin en iyi şekilde anlatılması gerektiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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