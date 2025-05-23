Kırklareli'nde Uluslararası Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali devam ediyor

Kırklareli Belediye Başkan vekili Burak Süzülmüş, konsere katılanlara teşekkür ederek,Doğan ve Dedublüman grubuna çiçek takdim etti.

Kırklareli'nde Uluslararası Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivalinde kanun sanatçısı Aytaç Doğan ile rock grubu Dedublüman sahne aldı.

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