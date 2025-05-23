Kırklareli'nde Uluslararası Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali devam ediyor
Kırklareli'nde Uluslararası Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivalinde kanun sanatçısı Aytaç Doğan ile rock grubu Dedublüman sahne aldı.
Kırklareli'nde Uluslararası Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivalinde kanun sanatçısı Aytaç Doğan ile rock grubu Dedublüman sahne aldı.
Kırklareli Belediyesinin düzenlediği etkinlikte kanun sanatçısı Doğan Millet Bahçesi'nde düzenlenen konserde performansını sergiledi.
Daha sonra rock grubu Dedublüman grubu sevilen şarkılarını seslendirdi.
Kırklareli Belediye Başkan vekili Burak Süzülmüş, konsere katılanlara teşekkür ederek,Doğan ve Dedublüman grubuna çiçek takdim etti.
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