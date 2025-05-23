Kırklareli Valisi Turan'a ziyaretler

Vali Turan, İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğüne atanan İbrahim İşbecer ile Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı İstanbul Avrupa Yakası Temsilcisi emekli albay Mustafa Kemal Aksoy'u makamında kabul etti.

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