Kırklareli Valisi Turan'a ziyaretler
Kırklareli Valisi Uğur Turan'a ziyaretler sürüyor.
Kırklareli Valisi Uğur Turan'a ziyaretler sürüyor.
Vali Turan, İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğüne atanan İbrahim İşbecer ile Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı İstanbul Avrupa Yakası Temsilcisi emekli albay Mustafa Kemal Aksoy'u makamında kabul etti.
Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Turan, İşbecer ile Aksoy'a çalışmalarında başarılar diledi, ardından kent hakkında bilgi verdi.
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