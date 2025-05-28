Vali Turan, Kırklareli OSB'de incelemelerde bulundu
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) incelemelerde bulundu.
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) incelemelerde bulundu.
Vali Turan, OSB alanını gezerek yetkililerden yürütülen çalışmalar ve yatırımlar hakkında bilgi aldı.
İncelemelerinin ardından bir döküm fabrikasını da ziyaret eden Turan, üretim faaliyetlerini yerinde görerek firma yetkilileriyle sohbet etti.
Turan, Kırklareli'ndeki OSB’lerin hızla büyüdüğüne dikkati çekerek, "Kentimiz İstanbul’a yakınlığı ve Avrupa'ya açılan sınır kapılarıyla yatırımcılar için önemli bir cazibe merkezi haline geldi." dedi.
Yatırımcılara çağrıda bulunan Turan, OSB'lerin altyapısı ve konum avantajlarıyla sanayi açısından büyük fırsatlar sunduğunu vurguladı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.