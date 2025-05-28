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        Kırklareli'nden 3 firma Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları arasında

        Kırklareli'nde faaliyet gösteren 3 firma, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazırlanan ''Türkiye'nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu 2024'' listesinde yer aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 09:39 Güncelleme: 28.05.2025 - 09:39
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        Kırklareli'nden 3 firma Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları arasında
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        Kırklareli'nde faaliyet gösteren 3 firma, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazırlanan ''Türkiye’nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu 2024'' listesinde yer aldı.

        Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, yaptığı yazılı açıklamada, listede çimento, yem ve yağ sanayi alanında üretim yapan 3 firmanın bulunmasının kent adına gurur verici olduğunu belirtti.

        Tüm yatırımcıları kente davet eden Ilık, açıklamasında şunları kaydetti:

        "Küresel ekonomide yaşanan tüm zorluklara rağmen bu sene 3 firmamız listeye girmeyi başardı. Böylesine önemli bir listede, İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında 3 firmayla temsil ediliyor olmak şehrimiz adına sevindiricidir. Firmalarımızın gösterdiği üstün performans, Kırklareli ve Türkiye ekonomisinin büyümesine ve kalkınmasına önemli katkı sunmaktadır. Firmalarımızı tebrik eder, başarılarının artarak devamını dilerim."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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