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        Kırklareli'nde sağlıklı yaşam ve kan bağışı etkinliği düzenlendi

        Kırklareli'nde, sağlıklı yaşam bilincini artırmak ve kan bağışını teşvik etmek amacıyla farkındalık etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 16:14 Güncelleme: 28.05.2025 - 16:28
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        Kırklareli'nde sağlıklı yaşam ve kan bağışı etkinliği düzenlendi
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        Kırklareli'nde, sağlıklı yaşam bilincini artırmak ve kan bağışını teşvik etmek amacıyla farkındalık etkinliği düzenlendi.

        Türk Kızılay Kırklareli İl Merkezi Başkanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde İstasyon Caddesi'ndeki etkinlikte, "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası kapsamında vatandaşların boy ve kilo ölçümleri yapılarak vücut kitle indeksleri hesaplandı.

        Vücut kitle indeksi sınırın üzerinde çıkan vatandaşlara sağlıklı beslenme konusunda bilgilendirme yapıldı. Ayrıca, sigara içen katılımcılara Sağlıklı Hayat Merkezi ekiplerince karbonmonoksit ölçümü gerçekleştirildi ve sigarayı bırakmaları için ilgili polikliniklere yönlendirme yapıldı.

        Etkinlikte, Türk Kızılay ekiplerince gönüllülerin kan bağışları da kabul edildi.

        Türk Kızılay Avrupa Bölge Kan Merkezi Müdürü Gülhayat Koç Kızanlık, burada yaptığı konuşmada, Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içinde önemli projelere imza attıklarını söyledi.

        "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyasının bu projelerden biri olduğunu belirten Kızanlık, "Sağlıklı bir birey, aynı zamanda sağlıklı bir kan bağışçısıdır. Sigarayı bırakmış, ideal kilosuna ulaşmış her vatandaşımız, hastanelerde kan bekleyen hastalar için bir umut demektir. Bu nedenle İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa kampanyasını çok önemsiyoruz.” ifadelerini kullandı.

        İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, Türk Kızılay ile yürütülen işbirliğinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

        Türk Kızılay’ın köklü ve güçlü bir kuruluş olduğunu vurgulayan Cerit, "Etkinliğimizde bir yandan kan bağışı kabul edilirken, diğer yandan vatandaşlarımıza boy ve kilo ölçümleri yapılıyor, sigarayı bırakmaları için davette bulunuluyor. Tüm bu çalışmalarla toplumun sağlık bilincini artırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

        Türk Kızılay Kırklareli İl Merkezi Başkanı Volkan Göç de Türk Kızılay olarak sağlık alanındaki çalışmaları desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.

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        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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