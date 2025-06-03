Kırklareli'nde 17 bin makaron ile 7 kilogram tütün ele geçirildi
Kırklareli'nde 17 bin 20 makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 7 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.
Kırklareli'nde 17 bin 20 makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 7 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Babaeski ilçesinde tütün mamulleri kaçakçılığı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler belirlenen şüphelilerin evlerinde yaptığı aramada, 17 bin 20 makaron ile 7 kilogram kıyılmış tütün ele geçirdi.
Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.