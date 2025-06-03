Kırklareli'nde 17 bin makaron ile 7 kilogram tütün ele geçirildi

Ekipler belirlenen şüphelilerin evlerinde yaptığı aramada, 17 bin 20 makaron ile 7 kilogram kıyılmış tütün ele geçirdi.

Kırklareli'nde 17 bin 20 makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 7 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

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