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        Kırklareli Valisi Turan, polis ve jandarma ekiplerini ziyaret etti

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, polis ve jandarma ekipleriyle bayramlaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 15:02 Güncelleme: 09.06.2025 - 15:02
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        Kırklareli Valisi Turan, polis ve jandarma ekiplerini ziyaret etti
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        Kırklareli Valisi Uğur Turan, polis ve jandarma ekipleriyle bayramlaştı.

        Turan, ilk olarak Atatürk Toprak, Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü önünde bulunan kontrol noktasını ziyaret etti.

        Burada polis ekipleriyle bayramlaşan Turan, görevi başında olan ekiplere çalışmalarında başarılar diledi.

        Turan, ardından Demircihalil köyünde jandarma ekiplerini ziyaret ederek Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

        Ekiplerle sohbet eden Turan, personele özverili çalışmaları için teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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