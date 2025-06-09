Kırklareli Valisi Turan, polis ve jandarma ekiplerini ziyaret etti
Kırklareli Valisi Uğur Turan, polis ve jandarma ekipleriyle bayramlaştı.
Kırklareli Valisi Uğur Turan, polis ve jandarma ekipleriyle bayramlaştı.
Turan, ilk olarak Atatürk Toprak, Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü önünde bulunan kontrol noktasını ziyaret etti.
Burada polis ekipleriyle bayramlaşan Turan, görevi başında olan ekiplere çalışmalarında başarılar diledi.
Turan, ardından Demircihalil köyünde jandarma ekiplerini ziyaret ederek Kurban Bayramı'nı tebrik etti.
Ekiplerle sohbet eden Turan, personele özverili çalışmaları için teşekkür etti.
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