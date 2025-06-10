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        Kırklareli Valisi Turan, esnafı ziyaret etti

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, esnaf ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 09:31 Güncelleme: 10.06.2025 - 09:31
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        Kırklareli Valisi Turan, esnafı ziyaret etti
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        Kırklareli Valisi Uğur Turan, esnaf ziyaretinde bulundu.

        Vali Turan, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş ile Karacaibrahim Mahallesi'nde esnafı ziyaret etti.

        Esnafla sohbet edip bol kazanç dileğinde bulunan Turan, istekleri de dinledi.

        Turan, esnafın ahilik kültürüyle hareket etmesinin önemli olduğunu belirterek, ziyaretlerini sürdüreceğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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