Kırklareli Valisi Turan, esnafı ziyaret etti
Kırklareli Valisi Uğur Turan, esnaf ziyaretinde bulundu.
Kırklareli Valisi Uğur Turan, esnaf ziyaretinde bulundu.
Vali Turan, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş ile Karacaibrahim Mahallesi'nde esnafı ziyaret etti.
Esnafla sohbet edip bol kazanç dileğinde bulunan Turan, istekleri de dinledi.
Turan, esnafın ahilik kültürüyle hareket etmesinin önemli olduğunu belirterek, ziyaretlerini sürdüreceğini sözlerine ekledi.
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