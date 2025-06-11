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        Kırklareli Valisi Turan, Türk Kızılayın kuruluş yıldönümünü kutladı

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Türk Kızılayın 157. kuruluş yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 12:06 Güncelleme: 11.06.2025 - 12:06
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        Kırklareli Valisi Turan, Türk Kızılayın kuruluş yıldönümünü kutladı
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        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Türk Kızılayın 157. kuruluş yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Turan, mesajında Türk Kızılayın Türkiye'nin yüz akı ve gururu olduğunu belirtti.

        Türk Kızılayın din, dil, ırk ayrımı yapmadan savaş ve doğal afetler sonrasında, dünyanın en uzak yerlerindeki ihtiyaç sahiplerine bile karşılık beklemeksizin şefkat elini uzattığını ifade eden Turan, mesajında şunları kaydetti:

        "Kurulduğu günden bu yana hiçbir ayrım yapmaksızın insanın acısını önlemeye veya hafifletmeye çalışan, insan hayatını ve sağlığını koruyan, insanlar arasında karşılıklı anlayış, dostluk, saygı, iş birliğini geliştirmeye ve sürekli barışı sağlamaya uğraşan Türk Kızılay, Türk milletinin insan odaklı medeniyet anlayışının somutlaşmış halidir. Yüksek insani değerlere sahip kültürümüzde Türk Kızılayı milletimizden aldığı güç ve destekle gerek ülkemizde gerekse dünyada yardımlaşma, dayanışma, dostluk ve iş birliğini destekleyen tavrıyla milletimizin gurur kaynağı olmaktadır."

        Kızılayın Türk milletinin sevgi, hoşgörü, şefkat, merhamet ve dayanışma kültürünün anlamlı bir tezahürü olduğunu ifade eden Turan, Türk Kızılay çalışanlarını tebrik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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