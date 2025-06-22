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        Pınarhisar Kaymakamı Çanakcıoğlu'ndan veda mesajı

        Siirt Vali Yardımcılığına atanan Pınarhisar Kaymakamı Rabia Naçar Çanakcıoğlu, veda mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 15:14 Güncelleme: 22.06.2025 - 15:14
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        Pınarhisar Kaymakamı Çanakcıoğlu'ndan veda mesajı
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        Siirt Vali Yardımcılığına atanan Pınarhisar Kaymakamı Rabia Naçar Çanakcıoğlu, veda mesajı yayımladı.

        Çanakcıoğlu, mesajında, 2 yıldır büyük bir onurla sürdürdüğü Pınarhisar Kaymakamlığı görevinden bugün itibariyle ayrıldığını belirtti.

        Vatandaşların ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak ve kamu hizmetini etkin bir şekilde sunmak için gayret gösterdiğini ifade eden Çanakcıoğlu, şunları kaydetti:

        "Bu süre zarfında uyum içinde çalıştığımız belediye başkanlarımıza, siyasi parti temsilcilerimize, kurum amirlerimize, mesai arkadaşlarımıza, köy ve mahalle muhtarlarımıza, sivil toplum örgütleri temsilcilerine ve en önemlisi içtenliklerini her daim hissettiğim tüm Pınarhisarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Şehit ailelerimize ve gazilerimize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. İlçemizden, ömür boyu sürecek dostluklarla ve gönül bağlarıyla ayrılıyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyor, tüm hemşehrilerime sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum."﻿

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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