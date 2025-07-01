Trakya'dan mayıs ayında 311,5 milyon dolarlık ihracat yapıldı

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da genel ticaret sistemine göre geçen ay 311 milyon 568 bin dolar ihracat yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) genel ticaret sistemine göre mayıs ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı.

Buna göre en çok ihracat 273 milyon 118 bin dolar ile Tekirdağ'dan gerçekleştirildi.

Kırklareli'nden 27 milyon 730 bin dolar, Edirne'den ise 10 milyon 720 bin dolar ihracat yapıldı.

İthalatta da 227 milyon 646 bin dolar ile Tekirdağ ilk sırada gelirken, Edirne'den 19 milyon 597 bin dolar, Kırklareli'nden ise 16 milyon 71 bin dolar olarak kayıtlara geçti.​​​​​​​