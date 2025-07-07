Kırklareli Valiliğinden anız yangınlarına karşı uyarı

Açıklamada, biçerdöver ve balya makinelerinin tarım alanlarında çalışırken yanında su tankeri ve yangın söndürme cihazlarının bulundurulması gerektiği belirtildi.

Vatandaşların yangınlara karşı duyarlı olması istenilen açıklamada, anız yakılmaması, çevreye izmarit atılmaması ve piknik alanlarında ateş yakılmaması gerektiği vurgulandı.

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