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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız, şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 09:49 Güncelleme: 14.07.2025 - 09:49
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız, şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti.

        Yıldız, şehit aileleri ve gazilerle sohbet edip istekleri dinledi.

        Devletin her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğunu ifade eden Yıldız, ziyaretlerini sürdüreceğini kaydetti.

        - Trafik Komisyonu Toplantısı yapıldı

        Lüleburgaz ilçesinde Trafik Komisyonu Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaymakam Kemal Yıldız başkanlığında kaymakamlık binasında düzenlenen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

        Trafik güvenliğinin herkes için önemli olduğunu belirten Yıldız, alınan kararların kısa sürede uygulanacağını ve kamuoyunun bilgilendirileceğini ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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