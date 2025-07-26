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        Lüleburgaz'da "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" çalışmaları başladı

        Lüleburgaz'da Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi kapsamında yüzme eğitimleri devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 10:37 Güncelleme: 26.07.2025 - 10:37
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        Lüleburgaz'da "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" çalışmaları başladı
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        Lüleburgaz'da Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi kapsamında yüzme eğitimleri devam ediyor.

        Lüleburgaz Gençlik ve Spor Müdürü Tayfun Ercan, gazetecilere yaptığı açıklamada, projeyi önemsediklerini söyledi.

        Proje kapsamında 8 Temmuz da başlayan eğitimlerin devam ettiğini ifade eden Ercan, öğrencilere temel yüzme eğitimi verildiğini belirtti.

        Eğitimlere gösterilen ilgiden memnun olduklarını aktaran Ercan, eğitimlerin haftada 4 gün yapıldığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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