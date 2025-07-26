Dupnisa Mağarası "serinliği" ile ziyaretçilerini cezbediyor

ÖZGÜN TİRAN - Trakya'nın turizme açık tek mağarası olan ve sıcaklığı 17 dereceyi geçmeyen Dupnisa Mağarası, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bugünlerde ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Istranca Dağları eteklerinde Demirköy ilçesinin Sarpdere köyünde bulunan mağara doğal oluşan sarkıtları, içerisinden geçen dere ve serinliği ile ilgi görüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İl Özel İdaresinin çalışmalarıyla düzenlenerek 2003'te hizmete açılan mağarada sıcaklık giriş bölümünde 10-12, kuru mağarada ise 15-17 derece arasında değişiyor. Serinlik nedeniyle ziyaretçiler mağarada rahat bir nefes alıyor.

Yarasaların üremesi amacıyla her yıl belirli dönemlerde kapatılan mağarayı bu yıl 15 Mayıs'tan bu yana 60 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

16 türde yaklaşık 60 bin yarasaya ev sahipliği yapan mağarada, zaman zaman uçuşan yarasaları da görmek mümkün.

- "Başka mağaralara da gittim ama ilk defa bu kadar soğuğunu gördüm"

Mağarayı gezen Murat Çayıroğlu, AA muhabirine İstanbul'dan gezmek için mağaraya geldiğini söyledi.

Türkiye'de birçok mağarayı gezdiğini ancak Dupnisa Mağarası'nın çok farklı olduğunu dile getiren Çayıroğlu, "Çok yoğun bir sıcak var dışarıda. Buranın da serin olduğunu yazmışlardı sosyal medya paylaşımlarındaki yorumlara. Biz de geldik buraya. Burası oldukça serin hatta üşüdük. Kollarım bayağı bir soğuk çok ilginç bir yer. Başka mağaralara da gittim ama ilk defa bu kadar soğuğunu gördüm." diye konuştu.

Mağaraların oluşumundan kaynaklı serin olduğunu anlatan Çayıroğlu, ancak Dupnisa Mağarası'nın soğuk olduğunu kaydetti.

Çayıroğlu, mağaranın olağanüstü bir güzelliğe sahip olduğunu vurguladı.

Yasin Çayıroğlu ise mağarayı çok güzel bulduğunu dile getirerek tüm vatandaşları mağarayı görmeye ve serinlemeye davet etti.