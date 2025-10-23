Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde hükümlü ve tutukluların yaptığı el sanatları sergilendi

        Kırklareli'nde hükümlü ve tutuklular tarafından yapılan el sanatları sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 13:07 Güncelleme: 23.10.2025 - 13:07
        Kırklareli'nde hükümlü ve tutukluların yaptığı el sanatları sergilendi
        Kırklareli'nde hükümlü ve tutuklular tarafından yapılan el sanatları sergisi açıldı.

        Kırklareli Adliyesi fuaye alanında gerçekleştirilen sergi açılışına, Vali Vekili Yusuf Güler, Belediye Başkanı Derya Bulut, Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan, Adalet Komisyonu Başkanı Serdar Aslan, İdare Mahkemesi Başkanı İbrahim Doğan, Başsavcı Vekili İsmet Saçlı, Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Daire Başkanı Leyla Taşkoparan, kurum müdürleri, hakim, savcı ve adliye personeli katıldı.

        Sergide, 3 boyutlu tablolar, tel kırma sanatı, bez bebek, örgü ve anahtarlıklar bulunuyor.

        Ayrıca sergi alanında Yalova Adliyesinde görevli hakim Özlem Doğru'nun kas hastalığıyla mücadele eden çocuğuna yönelik yardım kermesi de düzenlendi.

        Kermeste adliye birimlerince hazırlanan gıda ürünleri satışa çıkarıldı.

        Cumhuriyet Başsavcısı Taşkoparan, sergi ve kermesten elde edilecek gelirin kas hastalığıyla mücadele eden Uras Doğru'nun tedavisinde kullanılacağını belirtti.

        Sergi ve kermesin iki gün boyunca açık olacağını ifade eden Taşkoparan, tüm vatandaşları sergi ve kermese davet etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

