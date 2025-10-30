Kırklareli'nde huzur toplantısı düzenlendi
Kırklareli Emniyet Müdürlüğünce huzur toplantısı düzenlendi.
Bademlik Mahallesi'nde bir kahvehanede düzenlenen toplantıya, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Fatih Bölükbaşı ile muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.
Bölükbaşı, toplantıların her mahallede düzenlendiğini belirtti.
Her bir vatandaşa ulaşarak emniyetten sağlığa her alandaki istekleri yerinde dinlediklerini ifade eden Bölükbaşı, sorunlara yönelik yerinde çözüm geliştirdiklerini kaydetti.
Toplantıda, diğer kurum yetkilileri de kendi sorumluluk alanlarına yönelik yapılan çalışmaları anlattı.
Daha sonra vatandaşların ve muhtarların istekleri dinlendi.
