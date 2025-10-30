AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Pınarhisar ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Sarıçam, Belediye Başkanı İhsan Talay, AK Parti Pınarhisar İlçe Başkanı Hasan Erginuğuzlu ve Kadın Kolları Başkanı Kevser Taşdemir ile çarşı esnafını ziyaret etti.

Esnafla sohbet eden Sarıçam, vatandaşların da isteklerini dinledi.

- Kaymakam Özderin, kitap okuma etkinliğine katıldı

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, öğrencilerle kitap okudu.

Özderin, İlçe Kaymakamlığınca yürütülen "Bir Kitap Bir Dünya Projesi" kapsamında Pınarhisar Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Öğrencilerle bir araya gelen Özderin, derslikte öğrencilerle birlikte yaklaşık 40 dakika kitap okudu.

Daha sonra okulda incelemede bulunan Özderin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Doğan'dan bilgi aldı.