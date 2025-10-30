Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nden kısa kısa

        AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Pınarhisar ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 09:36 Güncelleme: 30.10.2025 - 09:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nden kısa kısa
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Pınarhisar ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

        Sarıçam, Belediye Başkanı İhsan Talay, AK Parti Pınarhisar İlçe Başkanı Hasan Erginuğuzlu ve Kadın Kolları Başkanı Kevser Taşdemir ile çarşı esnafını ziyaret etti.

        Esnafla sohbet eden Sarıçam, vatandaşların da isteklerini dinledi.

        - Kaymakam Özderin, kitap okuma etkinliğine katıldı

        Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, öğrencilerle kitap okudu.

        Özderin, İlçe Kaymakamlığınca yürütülen "Bir Kitap Bir Dünya Projesi" kapsamında Pınarhisar Anadolu Lisesini ziyaret etti.

        Öğrencilerle bir araya gelen Özderin, derslikte öğrencilerle birlikte yaklaşık 40 dakika kitap okudu.

        Daha sonra okulda incelemede bulunan Özderin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Doğan'dan bilgi aldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump ve Şi Güney Kore'de bir araya geldi
        Trump ve Şi Güney Kore'de bir araya geldi
        Gebze'de 7 katlı bina çöktü! Aynı aileden 4 kişi öldü!
        Gebze'de 7 katlı bina çöktü! Aynı aileden 4 kişi öldü!
        Yolcu gemisinin adada unuttuğu kadın ölü bulundu
        Yolcu gemisinin adada unuttuğu kadın ölü bulundu
        Özlem'e çarptı gaza basıp kaçtı! Bu nasıl vicdan?
        Özlem'e çarptı gaza basıp kaçtı! Bu nasıl vicdan?
        Green Card başvuruları ne zaman başlayacak?
        Green Card başvuruları ne zaman başlayacak?
        Beşik gibi sallanan Sındırgı'da gizli etken!
        Beşik gibi sallanan Sındırgı'da gizli etken!
        Emekli aylığından kesinti
        Emekli aylığından kesinti
        30 metrelik ölüm çukuru! Yol yapımında çalışıyordu...
        30 metrelik ölüm çukuru! Yol yapımında çalışıyordu...
        Kadınlar bunu erkeklerden çok kullanıyor!
        Kadınlar bunu erkeklerden çok kullanıyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Şansölyesi ile görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Şansölyesi ile görüşecek
        Szymanski'ye Fransa'dan talip çıktı!
        Szymanski'ye Fransa'dan talip çıktı!
        En yüksek ikinci yıllık yükselişti
        En yüksek ikinci yıllık yükselişti
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        'Galata Kulesi'ne beraber çıkan evlenir' mi?
        'Galata Kulesi'ne beraber çıkan evlenir' mi?
        Yağış yok, sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        Yağış yok, sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
        İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        Bilim insanları en çok bu filmleri izliyor
        Bilim insanları en çok bu filmleri izliyor
        Galatasaray'da Singo mesaisi!
        Galatasaray'da Singo mesaisi!
        Real Betis'ten Amrabat atağı!
        Real Betis'ten Amrabat atağı!

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde huzur toplantısı düzenlendi
        Kırklareli'nde huzur toplantısı düzenlendi
        Kırklareli'de Türk Yıldızları'nın gösterisi nefes kesti
        Kırklareli'de Türk Yıldızları'nın gösterisi nefes kesti
        Türk Yıldızları, Kırklareli semalarında gösteri uçuşu yaptı
        Türk Yıldızları, Kırklareli semalarında gösteri uçuşu yaptı
        Kırklareli'nde AFAD ekibi Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla manastıra Türk bay...
        Kırklareli'nde AFAD ekibi Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla manastıra Türk bay...
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa