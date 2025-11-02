Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Vize'de Kurtuluş Kupası Satranç Turnuvası sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2025 - 11:37 Güncelleme: 02.11.2025 - 11:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nden kısa kısa
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Vize'de Kurtuluş Kupası Satranç Turnuvası sürüyor.

        Vize Belediyesi, Vize Atatürkçü Düşünce Derneği ve Satranç Federasyonu İl Temsilciliğince, ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünü etkinlikleri kapsamında 100. Yıl Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen turnuva 10 yaş altı, 14 yaş altı ve açık yaş olmak üzere 3 kategoride devam ediyor.

        Belediye Başkanı Ercan Özalp, satranç turnuvasının açılış töreninde bir öğrenci ile satranç oynayıp turnuvanın temsili başlangıcını yaptı.

        Özalp, ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü etkinliklerinin devam ettiğini belirtti.

        Turnuvanın bugün sona ereceğini ifade eden Özalp, turnuvada derece giren öğrencilere ödüller verileceğini kaydetti.

        Programa, CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, Kaymakam Kemal Balaban, Garnizon Komutan Vekili Yüzbaşı Oğuz Doğan ile kurum müdürleri katıldı.

        - Arıcılara destekleme verilecek

        Kırklareli'nde arıcılık desteklemesi başvuruları başladı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Arıcılık Kayıt Sistemine kayıtlı arıcıların desteklemeden faydalanabileceği belirtildi.

        Desteklemeden yararlanmak isteyen arıcıların üyesi oldukları birliğe, il veya ilçe tarım ve orman müdürlüklerine başvuru yapmaları gerektiği aktarılan açıklamada, başvuruların 14 Kasım'da sona ereceği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Boğaz'da panik!
        Boğaz'da panik!
        İşte İngiliz Kemal!
        İşte İngiliz Kemal!
        "Turistler çok zengin" sözü 3 kişiyi ölüme götürdü!
        "Turistler çok zengin" sözü 3 kişiyi ölüme götürdü!
        MUHTEMEL 11'LER | Beşiktaş - Fenerbahçe
        MUHTEMEL 11'LER | Beşiktaş - Fenerbahçe
        Derbinin kaderini onlar belirleyecek!
        Derbinin kaderini onlar belirleyecek!
        Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sistemi 4 ilde pilot uygulanmaya başladı
        Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sistemi 4 ilde pilot uygulanmaya başladı
        "Komisyon, demokrasiyi güçlendirme raporu hazırlamalı"
        "Komisyon, demokrasiyi güçlendirme raporu hazırlamalı"
        Yapay zekâ onları listeye almadı
        Yapay zekâ onları listeye almadı
        İngiltere'de trende bıçaklı saldırı
        İngiltere'de trende bıçaklı saldırı
        İşte ülkelerin tuhaf yasakları!
        İşte ülkelerin tuhaf yasakları!
        "Bu takıma uzak hayaller göstermeye gerek yok"
        "Bu takıma uzak hayaller göstermeye gerek yok"
        Obama'dan Mamdani'ye övgü
        Obama'dan Mamdani'ye övgü
        Hasta oluyor, iyileşemiyorlar
        Hasta oluyor, iyileşemiyorlar
        Trump'tan orduya Nijerya emri
        Trump'tan orduya Nijerya emri
        "Bana ajitasyon yapma" derken ne demek istiyoruz?
        "Bana ajitasyon yapma" derken ne demek istiyoruz?
        Yağış yok, sıcaklıklar mevsim normalinde
        Yağış yok, sıcaklıklar mevsim normalinde
        'Pazartesi Sendromu'nu atlatmanın en basit yolları!
        'Pazartesi Sendromu'nu atlatmanın en basit yolları!
        Berber çıkışı kanlı infaz kameraya yansıdı!
        Berber çıkışı kanlı infaz kameraya yansıdı!
        İlköğretim müfredatına bilinçli tüketici dersi eklenecek
        İlköğretim müfredatına bilinçli tüketici dersi eklenecek
        Kahramanmaraş Türkiye'nin ilk 'UNESCO Edebiyat Şehri' oldu
        Kahramanmaraş Türkiye'nin ilk 'UNESCO Edebiyat Şehri' oldu

        Benzer Haberler

        Kırklareli Valisi Turan, köy ziyaretlerinde bulundu
        Kırklareli Valisi Turan, köy ziyaretlerinde bulundu
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, Kırklareli'nde partili...
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, Kırklareli'nde partili...
        Kıbrıs gazisi Mehmet Kurt memleketi Kırklareli'nde son yolculuğuna uğurland...
        Kıbrıs gazisi Mehmet Kurt memleketi Kırklareli'nde son yolculuğuna uğurland...
        Kırklareli'nde safran hasadı yapıldı
        Kırklareli'nde safran hasadı yapıldı
        KTSO Başkanı Ilık'tan organ bağışı çağrısı
        KTSO Başkanı Ilık'tan organ bağışı çağrısı
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa