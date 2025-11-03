Kırklareli İl Genel Meclisi kasım ayı toplantıları başladı

Gelecek yıl daha da çok projenin hayata geçirileceğine ve hizmet kapasitesinin artacağına inandığını dile getiren Geriş, ay içerisinde belirlenecek bütçenin şimdiden hayırlı olmasını diledi.

Meclis olarak 2025 yılında güzel projelere imza attıklarını ifade eden Geriş, yıl boyunca bütçesi ayrılan yatırımların yüzde 80'inin tamamlandığını söyledi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.