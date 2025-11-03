Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli İl Genel Meclisi kasım ayı toplantıları başladı

        Kırklareli İl Genel Meclisi kasım ayı toplantıları, Meclis Başkanı Hakan Geriş başkanlığında başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 16:26 Güncelleme: 03.11.2025 - 16:26
        Kırklareli İl Genel Meclisi kasım ayı toplantıları başladı
        Kırklareli İl Genel Meclisi kasım ayı toplantıları, Meclis Başkanı Hakan Geriş başkanlığında başladı.

        İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen birleşimde, ekim ayı son toplantısına ait tutanak özeti okunarak oylamaya sunuldu.

        Meclis Başkanı Geriş, toplantıda kasım ayının bütçe ayı olduğunu belirtti.

        Meclis olarak 2025 yılında güzel projelere imza attıklarını ifade eden Geriş, yıl boyunca bütçesi ayrılan yatırımların yüzde 80'inin tamamlandığını söyledi.

        Gelecek yıl daha da çok projenin hayata geçirileceğine ve hizmet kapasitesinin artacağına inandığını dile getiren Geriş, ay içerisinde belirlenecek bütçenin şimdiden hayırlı olmasını diledi.

        Toplantıda bir gündem maddesinin görüşüldü.

        Toplantılar 28 Kasım Cuma gününe kadar sürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

