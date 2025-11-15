Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Kırklareli'nde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Giriş: 15.11.2025 - 14:44 Güncelleme: 15.11.2025 - 14:44
        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Lüleburgaz ilçesinde iki şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

        Ekipler şüpheli O.A. ve O.Ç'yi yakaladı.

        Şüphelilerin üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

