Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Kırklareli'nde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Kırklareli'nde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Lüleburgaz ilçesinde iki şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.
Ekipler şüpheli O.A. ve O.Ç'yi yakaladı.
Şüphelilerin üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.