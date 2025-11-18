Kırklareli'nde metruk binalar tespit edildi
Kırklareli'nde bağımlılıkla mücadele çalışmaları kapsamında metruk binalar tespit edildi.
Kırklareli'nde bağımlılıkla mücadele çalışmaları kapsamında metruk binalar tespit edildi.
İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit başkanlığında bir araya gelen İl Koordinasyon Kurulu Bağımlılıkla Mücadele Komisyonu üyeleri saha incelemesinde bulundu.
Kurul üyeleri kentte metruk binaları tespit etti.
Bu kapsamda hazırlanacak rapor İl Koordinasyon Kurulu'na sunulacak.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.