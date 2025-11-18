Kırklareli'nden kısa kısa
Demirköy Kaymakamı Gizem Bayguş, Atatürk İlkokulunu ziyaret etti.
Demirköy Kaymakamı Gizem Bayguş, Atatürk İlkokulunu ziyaret etti.
Bayguş, okul idarecilerinden eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.
Öğrencilerle de sohbet eden Bayguş, başarı diledi.
- Vize'de yol bakım ve onarım çalışmaları başladı
Vize Belediyesince yol bakım ve onarım çalışmaları başlatıldı.
Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Akif Mahallesi'nde doğal gaz altyapı çalışmalarının tamamlandığı cadde ve sokaklarda çalışma yürütüyor.
Belediye Başkanı Ercan Özalp, çalışmaları inceleyip yetkililerden bilgi aldı.
Özalp, altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından cadde ve sokakların yenileneceğini kaydetti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.