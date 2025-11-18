Habertürk
        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Demirköy Kaymakamı Gizem Bayguş, Atatürk İlkokulunu ziyaret etti.

        Giriş: 18.11.2025 - 09:20 Güncelleme: 18.11.2025 - 09:20
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Demirköy Kaymakamı Gizem Bayguş, Atatürk İlkokulunu ziyaret etti.

        Bayguş, okul idarecilerinden eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

        Öğrencilerle de sohbet eden Bayguş, başarı diledi.

        - Vize'de yol bakım ve onarım çalışmaları başladı

        Vize Belediyesince yol bakım ve onarım çalışmaları başlatıldı.

        Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Akif Mahallesi'nde doğal gaz altyapı çalışmalarının tamamlandığı cadde ve sokaklarda çalışma yürütüyor.

        Belediye Başkanı Ercan Özalp, çalışmaları inceleyip yetkililerden bilgi aldı.

        Özalp, altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından cadde ve sokakların yenileneceğini kaydetti.

