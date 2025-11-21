Kırklareli İl Genel Meclisi, sokak sağlıklaştırma projesine destek verdi

Birleşimde ayrıca 4 gündem maddesi daha görüşüldü.

İl Özel İdaresinin araç parkında bulunan bir aracın satışına ilişkin teklif, değerlendirilmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi.

Kırklareli İl Genel Meclisi, "Yayla Mahallesi Sokak Sağlıklaştırma Projesi"nin hazırlanması için ihtiyaç duyulan teknik ve maddi desteğin sağlanmasına yönelik hazırlanan raporu onayladı.

