        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli İl Genel Meclisi, sokak sağlıklaştırma projesine destek verdi

        Kırklareli İl Genel Meclisi, "Yayla Mahallesi Sokak Sağlıklaştırma Projesi"nin hazırlanması için ihtiyaç duyulan teknik ve maddi desteğin sağlanmasına yönelik hazırlanan raporu onayladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 11:55 Güncelleme: 21.11.2025 - 11:55
        Kırklareli İl Genel Meclisi, sokak sağlıklaştırma projesine destek verdi
        Kırklareli İl Genel Meclisi, "Yayla Mahallesi Sokak Sağlıklaştırma Projesi"nin hazırlanması için ihtiyaç duyulan teknik ve maddi desteğin sağlanmasına yönelik hazırlanan raporu onayladı.

        İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda Hakan Geriş başkanlığında gerçekleştirilen 15. birleşimde gündem maddeleri görüşüldü.

        İl Özel İdaresinin araç parkında bulunan bir aracın satışına ilişkin teklif, değerlendirilmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi.

        Toplantıda, Yayla Mahallesi Sokak Sağlıklaştırma Projesi'nin başlatılması ve Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun onayına sunulabilmesi amacıyla gerekli desteğin sağlanmasına yönelik komisyon raporu okunarak oy birliğiyle kabul edildi.

        Meclis Başkanı Geriş, projenin kente değer katacağını belirtti.

        Birleşimde ayrıca 4 gündem maddesi daha görüşüldü.

        Geriş, CHP İl Genel Meclisi Üyesi Yeşim Girgin'in istifasının kabul edildiğini kaydetti.

