        Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" tanıtıldı

        Kırklareli'nde "En İyi Narkotik Polisi Anne" Projesi kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler Anneler Derneği üyelerine anlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 14:46 Güncelleme: 21.11.2025 - 14:52
        Kırklareli'nde "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" tanıtıldı
        Kırklareli'nde "En İyi Narkotik Polisi Anne" Projesi kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler Anneler Derneği üyelerine anlatıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, proje tanıtım ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda, Kırklareli Sağlık Müdürlüğü Dr. Mehmet Fuat Umay Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda annelere proje hakkında bilgi verildi. Etkinlikte aile içi iletişimde dikkat edilmesi gereken hususlar, erken farkındalık ve aile desteğinin önemi de aktarıldı.

        Programa Kırklareli Vali Yardımcısı Hasan Tanrıseven, İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, Kırklareli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Gençbay ile kurum müdürleri katıldı

        Galeri
        Galeri

