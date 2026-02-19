Canlı
        Kırklareli İmsakiye 2026 - Kırklareli'de iftar vakti ne zaman ve ezan saat kaçta okunuyor? İftar saati ve teravih saatleri (Diyanet Ramazan İmsakiyesi)

        Kırklareli İmsakiye 2026: Kırklareli'de ilk iftar vakti ne zaman ve ezan saat kaçta okunuyor?

        Kırklareli'de yaşayan vatandaşlar, on bir ayın sultanı Ramazan'a kavuşmanın huzurunu yaşıyor. Oruç tutacak olanlara yol gösterecek olan Kırklareli İmsakiye 2026 araştırılıyor. 19 Şubat'ta yapılan ilk sahurun ardından Kırklareli iftar vakti merak ediliyor. Peki, Kırklareli'de iftar saati ne zaman, akşam ezanı saat kaçta okunuyor? İşte Diyanet Ramazan imsakiyesi 2026 ile 29 günlük Kırklareli sahur, imsak ve iftar vakitleri ile teravih saatleri.

        Giriş: 19.02.2026 - 15:51 Güncelleme: 19.02.2026 - 15:51
        1

        On bir ayın sultanı Ramazan gelip çatarken Kırklareli’de hazırlıklar tamamlandı. 19 Şubat Perşembe günü sabaha karşı Kırklareli sahur saati ve imsak vakti ile oruçlara niyet edildi. Aynı günün akşamında Kırklareli iftar vakti ile birlikte ilk oruç açılacak. 29 günlük teravih vakti ve oruç saatleri de Diyanet tarafından yayımlanan Ramazan İmsakiyesi üzerinden takip edilebilecek. İşte, Kırklareli İmsakiye 2026 ile iftar saati ve sahur vakti...

        2

        KIRKLARELİ İLK İFTAR SAATİ NE ZAMAN?

        29 günlük Ramazan İmsakiyesi Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinden paylaşıldı. Böylece 81 il için iftar ve sahur saatleri ile teravih vakitleri belli oldu.

        Diyanet Kırklareli İmsakiyesine göre, 19 Şubat 2026 Perşembe günü sahur (imsak) vakti saat 06.29’da sona erdi.

        Kırklareli'de ilk iftar saati 19 Şubat 2026 Perşembe akşamı 18.55 olacak.

        Yatsı ezanı saat 20.16’da okunacak. Yatsı namazının ardından teravih namazı kılınacak.

        20 Şubat Cuma sahur için imsak vakti ise 06.27 olacak.

        29 GÜNLÜK KIRKLARELİ RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        2026 Kadir Gecesi Ne Zaman?

        Diyanet Dini Günler Takvimi’ne göre 2026 yılında Kadir Gecesi 16 Mart 2026 tarihinde idrak edilecek.

        4

        2026 Ramazan Bayramı Ne Zaman?

        Arefe Günü: 19 Mart 2026 Perşembe

        Ramazan Bayramı 1. Gün: 20 Mart 2026 Cuma

        Ramazan Bayramı 2. Gün: 21 Mart 2026 Cumartesi

        Ramazan Bayramı 3. Gün: 22 Mart 2026 Pazar

        5

        KIRKLARELİ İMSAKİYE 2026

        Kırklareli’nin iftar ve sahur vakitleri ilçelere göre farklılık gösterebilir. İlçenize özel namaz vakitlerini öğrenmek için "Kırklareli İmsakiye 2026" bağlantısına tıklayarak ilçe tercihinizi belirleyebilirsiniz. Bu sayede Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine dayalı güncel Kırklareli Ramazan İmsakiyesi bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.

        Babaeski, Demirköy, Merkez, Kofçaz, Lüleburgaz, Pehlivanköy, Pınarhisar ve Vize.

        Tüm Kırklareli ilçelerinin de verilerine ulaşabilirsiniz.

        KIRKLARELI RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        Oruca Nasıl Niyet Edilir?

        Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nâfile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine (10 dk.) kadarki süredir ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî', 2/85). Bu oruçlar için "yarınki orucu tutmaya" şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve "yarınki Ramazan orucuna" şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazan'ın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, 1/126-127).

        7

        Ezan Okunurken Su İçilir Mi?

        Takvimlerde gösterilen "imsak", oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.

        8

        Teravih Namazı Farz Mı, Sünnet Mi?

        Resûl-i Ekrem (s.a.s.) ashabıyla beraber cemaat hâlinde bu namazı kılmış, onların iştiyakını görünce farz olur endişesiyle cemaatle kılmayı terk ederek yalnız kılmaya devam etmiştir (Buhârî, Salâtü't-terâvîh, 1 [2012]; Müslim, Salâtü'l-müsâfirîn, 177-178 [761]). Yine Hz. Peygamber, "Kim inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek Ramazan namazını (teravih) kılarsa, onun geçmiş günahları bağışlanır." (Buhârî, Salâtü't-terâvîh, 1 [2009]; Müslim, Salâtü'l-müsâfirîn, 173-175 [759-760]) buyurarak teravih namazına teşvik etmiştir. Bu bakımdan teravih namazı, erkek ve kadınlar için sünnet-i müekkededir.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
