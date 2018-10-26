Kırklareli'nde para karşılığı sahte sağlık raporu düzenledikleri iddiasıyla ev hapsi verilen zanlıların tutuklanmasına yönelik savcılık itirazı üzerine zanlılardan 4'ü tutuklandı, firari zanlı ise aranıyor. Operasyon kapsamında tutuklu sayısı 8 oldu.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 17 Ekim'de Kırklareli Devlet Hastanesinde aralarında doktor, sağlık personeli ve temizlik görevlileri ile infaz koruma memurunun da bulunduğu bazı şüphelilerin 2 bin lira karşılığı sahte sağlık raporu verdikleri ve "rüşvet", "resmi belgede sahtecilik", "görevi kötüye kullanma", "başkasına ait kimlik ve kimlik bilgilerinin kullanılması" suçlarını işledikleri iddiasıyla ev hapsi verilen mahkeme kararına savcılık itiraz etti.

5 zanlıdan 4'ünün tutuklanmasına yönelik itiraz üzerine H.A, A.Ö, F.Ç.tutuklanırken, firari durumdaki E.S'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Son tutuklananlarla operasyon kapsamında tutuklu sayısı 8'e yükseldi.

Geçen haftaki operasyon sonrası gözaltına alınanlardan A.İ, S.K, İ.B, N.T. ve T.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmış, H.A, A.Ö, F.Ç, E.S. ile N.S'ye ev hapsi verilmiş, B.T. ise savcılık sorgusu ardından serbest kalmıştı.

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