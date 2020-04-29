Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündem
ABONE OL

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesindeki karantina sona erdi

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde yeni tip koronavirüs nedeniyle uygulanan karantina, sona erdi

Kırklareli
AA

Kırklareli Valiliği'nden yapılan açıklamada, ilçede Kovid-19 pozitif tanısı konulan vatandaşların tedavilerinin tamamlandığı, yeni semptomların da ortaya çıkmadığı belirtildi.

Vakaların hemen sonrasında ilçede filyasyon çalışmalarının etkin şekilde yapıldığı aktarılan açıklamada, temaslılar dahil koruma ve kontrol önlemlerinin titizlikle yürütüldüğü kaydedildi.

Karantinanın bugün itibarıyla sona erdiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlçemiz 15 Nisan 2020 tarihi saat 16.00 itibarıyla karantina altına alınmıştı. İlçe merkezine, ilçeye bağlı köylerden, bölge il ve ilçelerden giriş ve çıkışlar yasaklanmıştı. Gerekli tüm sağlık tedbirleri azami derecede alınarak, 29 Nisan 2020 tarihi ve saat 16.00 itibarıyla karantina kararı kaldırılmıştır."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KutülAmare Zaferi'nin 104. yıldönümü mesajı
GÜNDEMKutülAmare Zaferi mesajı
Koronavirüs tablosu 29 Nisan 2020! Koronavirüsten bugün kaç kişi öldü? İşte yeni vaka sayıları
GÜNDEM29 Nisan Türkiye Koronavirüs tablosu
Kırmızı listede aranan terörist Tunceli kırsalında kanserden öldü
GÜNDEMKırmızı listede aranan terörist kanserden öldü
Antalya'yı metrelerce kar kapladı
GÜNDEMGörüntüler Antalya'dan...
Af yasası SON DURUM! Af yasası ne oldu son dakika bugün 2020! 29 Nisan Af yasası son gelişmeleri
GÜNDEMAf yasası 2020 son dakika gelişmeleri
Diyanet duyurdu! 29 Nisan İftar saatleri il il ramazan imsakiyesi! 29 Nisan İstanbul, Ankara, İzmir iftar saat
GÜNDEMDiyanet il il İftar saatleri 2020
Son dakika haberler... İçişleri Bakanlığı'ndan flaş operasyon açıklaması!
GÜNDEMİçişleri'nden flaş operasyon açıklaması!
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı'ndan Suriyeli gencin ailesine başsağlığı telefonu!
GÜNDEMCumhurbaşkanı'ndan Suriyeli gencin ailesine ...
Son dakika haberler... Bursa'da park halindeki otomobilde çıkan yangında 3 yaşındaki çocuk yaralandı!
GÜNDEMPark halindeki araçta korkunç yangın: Bir çocuk ...
Kuaförler berberler ne zaman açılacak: Netleşiyor! İçişleri Bakanlığı'dan açıklama geldi mi?
GÜNDEMKuaförler berberler ne zaman açılacak?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X