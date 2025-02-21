Kırklareli'nin sağlık turizmi hedefi: Orman banyosu

Kırklareli Valiliği, Kırklareli Üniversitesi ile Trakya Kalkınma Ajansınca bir otelde "Sağlık Turizmi ve Eko Terapi Fırsatları Konferansı" gerçekleştirildi.

Konferansta, Almanya Orman Banyosu ve Sağlık Akademisi Kurucu Başkanı Jasmin Schlimm Thierjung, "orman banyosu" konusundaki deneyimlerini turizmci, girişimci, sağlık çalışanları ve yatırımcılarla paylaştı.

Almanya'da Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) önerisiyle insanları stresten ve hastalıklardan korumak amacıyla Almanya Orman Banyosu ve Sağlık Akademisi kurduklarını belirten Thierjung, son yıllarda orman banyosu faaliyetlerine ciddi talep olduğuna dikkati çekti.

Dünyanın birçok ülkesinde insanların artık kendilerini yorgun ve stresli hissettiğini anlatan Thierjung, "Bu da insanları orman banyolarına teşvik ediyor. İnsanların sağlığını tekrar elde etmeleri ve korumaları için ne yapılması gerektiği düşünüldü ve doğadaki kaynakların kullanılması uygun bulundu. Doğanın kaynaklarının kullanılması gerektiği önemi vurgulandı ve böylelikle de orman banyoları ortaya çıktı" diye konuştu.

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Thierjung, stresin azaltılmasında orman banyosunun önemine işaret ederek, ilaç ya da herhangi bir tedavi yöntemi olmadan insan sağlığına faydalarının bilimsel olarak kanıtlandığını kaydetti.

ORMAN BANYOSU NASIL YAPILIR?

Orman banyosu hakkında bilgi veren Thierjung, şunları paylaştı:

"En önemli faktörlerden biri yavaş yürümek, doğanın güzelliklerini bilinçli olarak sindirmek, dikkat, odaklanma alıştırmaları, temiz havada derin nefes almak ve hareketlerde yavaş antrenmanlar yapmak, dengemizi korumak için bunlar çok önemli. Dengeyi korumak ve sağlıklı ruh hali için bunlar önemli. Birçok faktör var bunlarda, çok basit yollarla yapılan şeyler. Biz çeşitli ağaçların odun kokularını soluyoruz, bu da kanser önleyici kötü hücrelerin yok olmasını sağlıyor. Bu da bizim wellness (fiziksel, zihinsel ve sosyal yönden tam bir iyilik hali) faktörümüzü tetikleyen bir şey."

VALİLİK DESTEK VERECEK

Kırklareli Vali Yardımcısı Hasan Tanrıseven ise Türkiye'de bu konuda ciddi potansiyelin olduğunu vurguladı.

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Kırklareli'nde de sağlık turizmi anlamında çalışmalar yapılması gerektiğini vurgulayan Tanrıseven, "Özellikle orman banyosu, ormandaki yürüyüşler açısından gerçekten Kırklareli el değmemiş bakir bir ortam. Valilik olarak bu turizm potansiyelini canlandırmak istiyoruz" şeklinde konuştu.