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        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Kırklarelispor: 4 - Bodrum FK: 4 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Kırklarelispor: 4 - Bodrum FK: 4 | MAÇ SONUCU

        Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk maçında Kırklarelispor sahasında Bodrum FK'yı ağırladı. 8 golün çıktığı maç 4-4 eşitlikle sona erdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 16:39 Güncelleme: 08.01.2025 - 16:39
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        Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 1. haftasında Kırklarelispor, evinde karşılaştığı Bodrum FK ile 4-4 berabere kaldı.

        Hakemler: Yiğit Arslan, Murat Şener, Baykal Tuna

        Kırklarelispor: Mizhat Burak Sarı, Muhammet Raşit Yöndem, Erdoğan Kaya, Bedirhan Özyurt, Oğuz Çetinkaya, Semih Üstün (Necmican Cebeci dk. 90), Taşkın Kartal (Yücel Candemir dk. 75), Denizhan Taşkan, Erdem Dikbasan, Hüseyin Eray Karataş (Emre Balkı dk. 90+3), Okan Derici

        Yedekler: Erkam Mecit Erginsoy, Efecan Barlık, Berke Can Özsoy, Bilal Ayaz İnel

        Teknik Direktör: Ahmet Duman

        Bodrum FK: Gökhan Akkan, Üzeyir Ergün, Oğulcan Başol, Christophe Herelle, Gabriel Obekpa (Dimitrov dk. 46, Musah Mohammed dk. 86), Ahmet Aslan, Gökdeniz Bayrakdar (Celal Dumanlı dk. 63), Enes Öğrüce (Brazao dk. 46), Samet Yalçın, Haqi Osman (Ege Bilsel dk. 5), George Puscas

        Yedekler: Diogo Sousa, Ondrej Celustka, Baran Çetin, Erkan Değişmez, Yusuf Sertkaya

        Teknik Direktör: Volkan Demirel

        Goller: Okan Derici (dk. 6, 19 ve 45+2), Hüseyin Eray Karataş (dk. 47) (Kırklarelispor), Oğulcan Başol (dk. 30 ve 34), Gökdeniz Bayrakdar (dk. 36), Celal Dumanlı (dk. 73) (Bodrum FK)

        Sarı kart: Gabriel Obekpa, Samet Yalcın (Bodrum FK), Muammer Denizhan Taşkan, Hüseyin Eray Karataş (Kırklarelispor)

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