Kırklarelispor: 4 - Bodrum FK: 4 | MAÇ SONUCU
Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk maçında Kırklarelispor sahasında Bodrum FK'yı ağırladı. 8 golün çıktığı maç 4-4 eşitlikle sona erdi.
Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 1. haftasında Kırklarelispor, evinde karşılaştığı Bodrum FK ile 4-4 berabere kaldı.
Hakemler: Yiğit Arslan, Murat Şener, Baykal Tuna
Kırklarelispor: Mizhat Burak Sarı, Muhammet Raşit Yöndem, Erdoğan Kaya, Bedirhan Özyurt, Oğuz Çetinkaya, Semih Üstün (Necmican Cebeci dk. 90), Taşkın Kartal (Yücel Candemir dk. 75), Denizhan Taşkan, Erdem Dikbasan, Hüseyin Eray Karataş (Emre Balkı dk. 90+3), Okan Derici
Yedekler: Erkam Mecit Erginsoy, Efecan Barlık, Berke Can Özsoy, Bilal Ayaz İnel
Teknik Direktör: Ahmet Duman
Bodrum FK: Gökhan Akkan, Üzeyir Ergün, Oğulcan Başol, Christophe Herelle, Gabriel Obekpa (Dimitrov dk. 46, Musah Mohammed dk. 86), Ahmet Aslan, Gökdeniz Bayrakdar (Celal Dumanlı dk. 63), Enes Öğrüce (Brazao dk. 46), Samet Yalçın, Haqi Osman (Ege Bilsel dk. 5), George Puscas
Yedekler: Diogo Sousa, Ondrej Celustka, Baran Çetin, Erkan Değişmez, Yusuf Sertkaya
Teknik Direktör: Volkan Demirel
Goller: Okan Derici (dk. 6, 19 ve 45+2), Hüseyin Eray Karataş (dk. 47) (Kırklarelispor), Oğulcan Başol (dk. 30 ve 34), Gökdeniz Bayrakdar (dk. 36), Celal Dumanlı (dk. 73) (Bodrum FK)
Sarı kart: Gabriel Obekpa, Samet Yalcın (Bodrum FK), Muammer Denizhan Taşkan, Hüseyin Eray Karataş (Kırklarelispor)