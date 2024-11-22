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        Haberler Gündem Güncel Kırklarelisporlu futbolcu Cenk Doğan kaza yaptı | Son dakika haberleri

        Kırklarelisporlu futbolcu Cenk Doğan kaza yaptı

        Lüleburgaz'da, Kırklarelispor futbolcusu Cenk Doğan idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak üst geçidin ayağına çarptı. Yaralanan Doğan, ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 09:44 Güncelleme: 22.11.2024 - 09:45
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        Futbolcu Cenk Doğan kaza geçirdi
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        Lüleburgaz'da Nesine 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor oyuncusu Cenk Doğan idaresindeki otomobil, Ahmetbey beldesi yakınlarında üst geçidin ayağına çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        KULÜBÜNDEN AÇIKLAMA

        ​​​​​​​Kırklarelispor Kulübünden yapılan açıklamada, "Futbolcularımızdan Cenk Doğan, bugün Lüleburgaz yolunda araç seyir halindeyken havanın yağışlı olmasından dolayı kaza geçirmiştir. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa süre yeşil sahalara dönmesini temenni ediyoruz." denildi.

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        #cenk doğan
        #trafik kazası
        #kırklarelispor
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