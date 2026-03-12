Kırmızı bültenle aranan 13, ulusal seviyede aranan 3 kişi Gürcistan'da yakalandı

Sıfır Atık Vakfı, Eber Gölü için hazırlanacak eylem planına katkı sağlayacak

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, 86 milyonun desteğiyle Türkiyenin su havzalarını, akarsularını, yaylalarını korumaya çalıştıklarını söyledi.Ağırbaş, Eber Gölünü incelemek için geldiği Afyonkarahisarda AA muhabirine, gölün önemli bir su kaynağı olduğunu... Daha Fazla Göster Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, 86 milyonun desteğiyle Türkiyenin su havzalarını, akarsularını, yaylalarını korumaya çalıştıklarını söyledi.Ağırbaş, Eber Gölünü incelemek için geldiği Afyonkarahisarda AA muhabirine, gölün önemli bir su kaynağı olduğunu dile getirdi. (AA) Daha Az Göster