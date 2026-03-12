Canlı
        Haberler Gündem Güvenlik Kırmızı bültenle aranan 13, ulusal seviyede aranan 3 kişi Gürcistan'da yakalandı

        Kırmızı bültenle aranan 13, ulusal seviyede aranan 3 kişi Gürcistan'da yakalandı

        İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kırmızı bültenle aradığımız 13, ulusal seviyede aradığımız 3 suçlu Gürcistan polisiyle düzenlenen ortak operasyonlarda Gürcistan'da yakalandı" denildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 15:38 Güncelleme:
        16 suçlu Gürcistan'da yakalandı
        İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 13, ulusal seviyede aranan 3 kişinin, Gürcistan'da yakalandığını bildirdi.

        Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Kırmızı bültenle aradığımız 13, ulusal seviyede aradığımız 3 suçlu Gürcistan polisiyle düzenlenen ortak operasyonlarda Gürcistan'da yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, İstihbarat ve KOM Başkanlıkları ile Gürcistan Polis Teşkilatının katılımıyla, kırmızı bültenle aradığımız R.G, R.C, N.D, R.S, H.Ç, S.E, Y.S, M.A., D.C.B, O.K, O.M, T.F, S.A, ulusal seviyede aradığımız H.A, U.Ö. ve R.S. isimli şahıslar Gürcistan'da gerçekleştirilen ortak operasyonda yakalandı. Şahısların, ülkemize iade işlemleri derhal başlatıldı. Daire başkanlıklarımızı, kahraman polislerimizi, Gürcistan Polis Teşkilatını ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

