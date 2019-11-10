Kırmızı bültenle aranıyordu Konya'da yakalandı!

Kazakistan'da 15 yıl önce bir mafya hesaplaşmasında tanımadığı bir kişiyi vurarak öldürdüğü iddia edilen Bakytzhan Uspanov, cinayetin ardından Kırgızistan'a gitti. Burada kendi adına Kırgız pasaportu çıkartan şüpheli daha sonra Türkiye'ye geldi.

GÜRÜLTÜ İHBARI İLE GÖZALTINA ALINDI

Zafer Samancı'nın haberine göre, çeşitli iş yerlerinde çalışarak geçimini sağlayan Uspanov, bir süre önce Konya'da merkez Meram ilçesi Alavardı Mahallesi'nde kiraladığı evde yaşamaya başladı. Gürültü ihbarı üzerine eve giden polis şüpheli hareketlerde bulunan Uspanov'u gözaltına alındı.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Polis, yaptığı araştırmada Bakytzhan Uspanov'un pasaportundaki gibi Kırgız vatandaşı değil Kazakistan vatandaşı olduğunu saptadı. İncelemelerde 15 yıl önce ülkesindeki mafya hesaplaşmasında tanımadığı bir kişiyi öldürmesi nedeniyle Uspanov'un hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan Kazakistan Adalet Bakanlığının talebi üzerine İnterpol tarafından 2014 yılında kırmızı bültenle arama kararı çıkartıldığı tespit edildi.

Bakytzhan Uspanov'un, Konya'daki işlemlerinin ardından İstanbul'a, oradan da ülkesine gönderileceği belirtildi.