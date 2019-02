Alışveriş

Kırmızı et fiyatına yeni standart Kırmızı ette kas ve yağa göre fiyat belirlenecek

Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen çalışmayla karkas et, kas dokusu, yağ miktarı ve yaş gibi kriterlere göre sınıflandırılacak ve pazar fiyatı da buna göre belirlenecek. Avrupa Birliği'ne (AB) uyum amacıyla yapılacak düzenlemeyle sığır karkas etleri, 8 aylıktan başlamak üzere hayvanın yaşına göre A, B, C, D, E ve Z olmak üzere 6 kategoriye ayrılacak. Et sınıflandırması, kesimhanelerde bu iş için yeterlilikleri sertifikalandırılmış uzman sınıflandırıcılar tarafından yapılacak

