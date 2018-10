Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla ülkede genel piyasada yüzde 10 indirim kampanyasına Adana'daki kasap esnafı da destek verdi. Adana Kasaplar Tavuk Balık Eti Şarkütericiler Odası, yönetim kurulu kararıyla il ve ilçeleri kapsayacak şekilde odaya kayıtlı tüm kasaplarda, et fiyatlarına yüzde 10 indirim yaptı. Kasapların da desteğiyle et fiyatları, yüzde 20 oranında düştü. Kemiksiz etin 55 lira, kemikli etin 45 lira olduğu kasaplarda artık yeni fiyatlar, kemikli et 35 lira, kemiksiz et ise 45 lira olacak şekilde vatandaşa sunuldu.



Adana Kasaplar Tavuk Balık Eti Şarkütericiler Odası Başkanı Saruhan Yağmur, fiyatların marketlerdeki fiyatların hemen hemen yarısına kadar indiğini belirterek, "Tavuklarda yaşanan indirimden sonra kasaplarımız da indirim yapmak istediklerini bize iletti. Biz de esnafımızın bu isteğine yönetim kurulu olarak olumlu baktık. Hem devletimizin yanında olmak hem de vatandaşlarımızın ucuz ve sağlıklı et yiyebilmesi için böyle bir indirime gittik. Daha önce kemiksiz et 55 lira, kemikli et 45 liraydı. İndirimlerle birlikte etin şimdiki fiyatı kemikli et 35 lira, kemiksiz et 45 lira şeklinde oldu" dedi.



Market zincirlerindeki et fiyatlarının fahiş oranda tutulduğunu ve bu fiyatların mutlaka denetlenmesi gerektiğine dikkat çeken Yağmur, "Marketler koyun ve büyükbaş olmadığı bahaneleriyle 70-75 liraya kemiksiz et satıyor. Eğer Tarım ve Orman Bakanlığı bize denetleme yetki verirse bunun önüne geçer, et ihraç eder hale geliriz. Sadece Adana'da bin 200'e yakın han var ve bu hanlarda yaklaşık 700-800 bin adet koyun olduğunu düşünüyoruz. Yani ithal ete gerek yok. İthal edilen etler Adana'ya gelse dahi ben kasabıma sattırmam" diye konuştu.



Kasap esnafı olan Mehmet Halit Erkek ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a genel piyasada yapılan yüzde 10 indirim kampanyası için teşekkür ederek, "Beklentimiz et fiyatlarının daha da düşeceği yönünde. İnşallah daha da düşer, milletimiz de artık et yiyebilir. Besicimiz elindeki malı stok etmezse dışarıdan ithal ete de ihtiyacımız olmaz" dedi.





