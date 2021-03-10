'Kırmızı Kamyon'un kadrosuna yeni isimler dahil oldu

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Show TV'nin 10. Ev imzalı 'Kırmızı Kamyon' dizisi için geri sayım devam ediyor. Dramatik yapısı ve nefeslerin tutulacağı aksiyon sahneleriyle dikkatleri üstüne çekecek diziye son dönemin dikkat çeken genç oyuncularından Tuğçe Altuğ, 'Zehra' karakteriyle katıldı.

Ushan Çakır'ın canlandırdığı 'Cem' karakterinin karısı olan 'Zehra', hikayede kilit bir role sahip olacak. Ayrıca birçok farklı dizide ekranlarda gördüğümüz minik oyuncu Ebrar Alya Demirbilek de 'Kırmızı Kamyon'da 'Uğur' karakterine hayat veren Görkem Sevindik'in kızı olarak karşımıza çıkacak.

MERAKLA BEKLENEN DİZİYE YENİ SENARYO EKİBİ

Kadrosunda Görkem Sevindik, Nilay Deniz, Ushan Çakır, Fatih Al, Tuğçe Altuğ, Deniz Hamzaoğlu, Aslı Orcan, Toprak Sağlam, Ebrar Alya Demirbilek, Burak Berkay Akgül, Timur Ölkebaş, Gürberk Polat, Melisa Akman, Uğur Arda Başkan, Sümeyye Aydoğan, Efekan Can, Süreyya Kilimci ve Tuğçe Karabayır gibi başarılı isimleri bir araya getiren dizinin senaryo ekibinde değişiklik yaşandı.

Tanıtımlarıyla heyecan yaratan dizinin senaryo süpervizörlüğünü Sema Ergenekon üstlenirken dizinin senaryosu da artık Sevgi Yılmaz, Devrim Yıldız Özdemir ve Bahar Kaya'nın kalemiyle seyirciyle buluşacak. Yönetmenliğini Osman Kaya'nın yaptığı 'Kırmızı Kamyon' çok yakında Show TV'de ekran yolcuğuna başlıyor!