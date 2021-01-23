Kırmızı Oda dizisinin 21. son bölümü ile ekrana geldi. Her hafta Cuma akşamları TV8 ekranlarında yayınlanan dizi Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlandı. Son bölümde; Ayşe doktor geçmişinde kalbini yaralayan gerçekleri doktor hanım sayesinde daha iyi anlıyor. Boncuk, Can gerçeğiyle yüzleşiyor. Kırmızı Oda 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kırmızı Oda 21. son bölüm özeti...

KIRMIZI ODA 22. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

KIRMIZI ODA 21. SON BÖLÜM ÖZETİ

Boncuk’un bastırdığı korkuları dışarı çıkınca durumu kötüleşir ve Doktor Hanım hastaneye yatırılmasını uygun görür. Ayşe, Doktor Hanım’la dedesiyle annesinin arasının açılmasının ardından hissettiği arada kalmışlık hissini paylaşır.

Kumru, Yavuz’un elinden nasıl kurtulacağını kara kara düşündüğü dönemde Hakan’la nasıl tanıştığını anlatırken, Duru’nun aslında Yavuz’un kızı olduğunu itiraf eder. Piraye ve Deniz aşkı ise doludizgin devam etmektedir.

KIRMIZI ODA DİZİSİNİN KONUSU

Kırmızı Oda dizisinde, psikiyatri kliniğinde doktorların ve onlara başvuran hastaların hayatları hikayeleştirildi. Kırmızı Oda’da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralıyor. Hastalar o güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getiriyor.