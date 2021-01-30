Kırmızı Oda dizisinin yeni bölümlerinde Erkan Petekkaya ve Pınar Deniz'in canlandırdığı karakterlerin hikayelerini izleyeceğiz. Kırmızı Oda dizisinin 23. yeni bölümünden ipuçları içeren ön izleme sahnesi yayınlandı. İşte Kırmızı Oda 22. son bölüm özeti...

KIRMIZI ODA 23. YENİ BÖLÜM ÖN İZLEME SAHNESİ

— tv8 (@tv8) January 29, 2021

KIRMIZI ODA 22. SON BÖLÜM ÖZETİ

Kumru (Aslıhan Gürbüz),çocukken uğradığı tacize sessiz kaldığı için hissettiği suçluluk duygusunu Doktor Hanım’la paylaşıyor. Kliniğe uygunsuz biçimde giriş yaparak ortalığı karıştıran Sadi (Erkan Petekkaya),herkesi endişelendiriyor.

İlaçları kesip gerçek hayata dönmeyi reddeden Boncuk’u (Burcu Biricik) dedeler ve Can tekrar ziyaret ediyor. Sabrı tükenen Rezzan ise bu kez kendisi Boncuk’u kliniğe getiriyor. Ayşe’nin klinikten ayrılmak konusunda son kararının ne olacağı ise merak konusu...

KIRMIZI ODA DİZİSİNİN KONUSU

Kırmızı Oda dizisinde, psikiyatri kliniğinde doktorların ve onlara başvuran hastaların hayatları hikayeleştirildi. Kırmızı Oda’da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralıyor. Hastalar o güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getiriyor.