Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırşehir Futbol SK - Van Spor FK: 2-2

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 18:08 Güncelleme: 31.01.2024 - 18:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırşehir Futbol SK - Van Spor FK: 2-2
        ABONE OL
        ABONE OL

        STAT:Kırşehir Ahi

        HAKEMLER: Ferhan Kestanlıoğlu, Uğur Başdaş, Eren Öksüzler

        KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ: Kadem Burak Yaşar - Emre Can Coşkun, İsmail Karakaş, Hüseyin Solaklı, Selimcan Temel, Yasin Başaytaç (Dk. 87 Hüseyin Ekici), Emir Can Sayar (Dk. 78 Fatih Üge), Sergen Yatağan (Dk. 71 Mert Özyıldırım), Tolga Şahin (Dk. 71 Furkan Tütüncü), Gökdeniz Varol (Dk. 87 Abdulkadir Kuzey), Cihat Aktaş

        VAN SPOR FK: Nurullah Aslan - Abdulcebrail Akbulut (Dk. 46 Ahmet Eren), Furkan Sakı, Harun Kavaklıdere, Hasan Bilal (Dk. 87 Muhammed Ali Doğan), Metincan Cici (Dk. 46 Emre Oymak) , Erdem Seçgin (Dk. 56 Sinan Kurumuş), Muhammed Gönülaçar, Şerif Doğan, Alpay Koçaklı (Dk. 71 Ahmet Ülük), Burak Kavlak

        GOLLER: Dk. 10 Sergen Yatağan, Dk. 45+4 Yasin Başaydaş (Kırşehir Futbol SK), Dk. 90+3 Sinan Kurumuş, Dk. 90+7 Furkan Sakı (Van Spor FK)

        SARI KARTLAR: Selimcan Temel, Hüseyin Solaklı (Kırşehir Futbol SK), Erdem Seçgin, Hasan Bilal, Burak Kavlak (Van Spor FK)

        TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'un 23´üncü haftasında Kırşehir Futbol Spor Kulübü, kendi sahasında ağırladığı Van Spor Futbol Kulübü ile 2-2 berabere kaldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bungalov faciasında sel uyarısı yapılmış!
        Bungalov faciasında sel uyarısı yapılmış!
        "Mucize istiyorsanız o bende yok"
        "Mucize istiyorsanız o bende yok"
        Küçük Behiye'nin katili cezaevinde yaşamına son verdi!
        Küçük Behiye'nin katili cezaevinde yaşamına son verdi!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Fuardaki silahlı saldırıdan Söylemezler çetesi çıktı!
        Fuardaki silahlı saldırıdan Söylemezler çetesi çıktı!
        "Türkiye sigortasızlaştırılıyor"
        "Türkiye sigortasızlaştırılıyor"
        Bakan Fidan'dan Montrö vurgusu
        Bakan Fidan'dan Montrö vurgusu
        "İlk ve son defa gördüm"
        "İlk ve son defa gördüm"
        Turizmde 2024 hedeflerini açıkladı
        Turizmde 2024 hedeflerini açıkladı
        Bir ülke daha 4 gün çalışacak
        Bir ülke daha 4 gün çalışacak
        İşte kilisedeki silahlı saldırganlar!
        İşte kilisedeki silahlı saldırganlar!
        Almanya'da açılış rekoru
        Almanya'da açılış rekoru
        'Aile'den mutlu veda
        'Aile'den mutlu veda
        Oosterwolde'ye Avrupa devlerinden teklif!
        Oosterwolde'ye Avrupa devlerinden teklif!
        Evsiz kadının yaşadığı yenilik sizi şaşırtacak!
        Evsiz kadının yaşadığı yenilik sizi şaşırtacak!
        İstanbul'a neden kar yağmıyor?
        İstanbul'a neden kar yağmıyor?
        "Öpüşme sahnesi olan sakızla gelmeli"
        "Öpüşme sahnesi olan sakızla gelmeli"
        Balkondan sarkıtmıştı... Yıllar sonra ortaya çıktı
        Balkondan sarkıtmıştı... Yıllar sonra ortaya çıktı
        Berkay Yılmaz ile el sıkıştı!
        Berkay Yılmaz ile el sıkıştı!
        56 milyar dolarlık 'maaşa' mahkeme engeli
        56 milyar dolarlık 'maaşa' mahkeme engeli

        Benzer Haberler

        Kırşehir'de 2023 yılında 135 göçmen kaçakçılığı operasyonu gerçekleştirildi
        Kırşehir'de 2023 yılında 135 göçmen kaçakçılığı operasyonu gerçekleştirildi
        Kırşehir'de seçim güvenliği toplantısı yapıldı
        Kırşehir'de seçim güvenliği toplantısı yapıldı
        Kırşehir'de gıda denetimi yapıldı
        Kırşehir'de gıda denetimi yapıldı
        Kırşehir İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
        Kırşehir İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
        Firari hükümlü sahte sürücü belgesiyle yakalandı
        Firari hükümlü sahte sürücü belgesiyle yakalandı
        Kırşehir'de jandarma personeline KBRN eğitimi verildi
        Kırşehir'de jandarma personeline KBRN eğitimi verildi