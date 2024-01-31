Kırşehir Futbol SK - Van Spor FK: 2-2

STAT:Kırşehir Ahi

HAKEMLER: Ferhan Kestanlıoğlu, Uğur Başdaş, Eren Öksüzler

KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ: Kadem Burak Yaşar - Emre Can Coşkun, İsmail Karakaş, Hüseyin Solaklı, Selimcan Temel, Yasin Başaytaç (Dk. 87 Hüseyin Ekici), Emir Can Sayar (Dk. 78 Fatih Üge), Sergen Yatağan (Dk. 71 Mert Özyıldırım), Tolga Şahin (Dk. 71 Furkan Tütüncü), Gökdeniz Varol (Dk. 87 Abdulkadir Kuzey), Cihat Aktaş

VAN SPOR FK: Nurullah Aslan - Abdulcebrail Akbulut (Dk. 46 Ahmet Eren), Furkan Sakı, Harun Kavaklıdere, Hasan Bilal (Dk. 87 Muhammed Ali Doğan), Metincan Cici (Dk. 46 Emre Oymak) , Erdem Seçgin (Dk. 56 Sinan Kurumuş), Muhammed Gönülaçar, Şerif Doğan, Alpay Koçaklı (Dk. 71 Ahmet Ülük), Burak Kavlak

GOLLER: Dk. 10 Sergen Yatağan, Dk. 45+4 Yasin Başaydaş (Kırşehir Futbol SK), Dk. 90+3 Sinan Kurumuş, Dk. 90+7 Furkan Sakı (Van Spor FK)

SARI KARTLAR: Selimcan Temel, Hüseyin Solaklı (Kırşehir Futbol SK), Erdem Seçgin, Hasan Bilal, Burak Kavlak (Van Spor FK)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'un 23´üncü haftasında Kırşehir Futbol Spor Kulübü, kendi sahasında ağırladığı Van Spor Futbol Kulübü ile 2-2 berabere kaldı.

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