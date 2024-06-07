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        Kırşehir'de 4 tefeciye tutuklama

        KIRŞEHİR'de, oto galerici gibi davranıp, maddi zorluk yaşayan kişilere para verip korkutarak tefecilik yapan 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 16:58 Güncelleme: 07.06.2024 - 17:00
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        Kırşehir'de 4 tefeciye tutuklama
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        KIRŞEHİR'de, oto galerici gibi davranıp, maddi zorluk yaşayan kişilere para verip korkutarak tefecilik yapan 4 şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Ö.K., İ.Ç., B.K. ve Ö.K.'nin, paraya ihtiyacı olan kişilere, oto galerici gibi davranıp, mağdurların gayrimenkullerini üzerlerine alarak gayrimenkul satışı gibi gösterdikleri ve bu yolla kendilerine ulaşılmasını zorlaştırarak izlerini kaybettirmeye çalıştıkları, mağdurların iş yerlerine çökme suretiyle el koyduklarını tespit etti. Ekipler, şüphelilerin adreslerine yapılan eş zamanlı operasyonda 4 kişiyi yakaladı. Yapılan aramada çok sayıda senet, araç satış sözleşmesi, tapu evrakı, alacakların yazılı olduğu ajandalar, ruhsatsız tabanca ve mühimmat ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.K., İ.Ç., B.K. ve Ö.K. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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