Kırşehir'de 4 tefeciye tutuklama
KIRŞEHİR'de, oto galerici gibi davranıp, maddi zorluk yaşayan kişilere para verip korkutarak tefecilik yapan 4 şüpheli tutuklandı.
KIRŞEHİR'de, oto galerici gibi davranıp, maddi zorluk yaşayan kişilere para verip korkutarak tefecilik yapan 4 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Ö.K., İ.Ç., B.K. ve Ö.K.'nin, paraya ihtiyacı olan kişilere, oto galerici gibi davranıp, mağdurların gayrimenkullerini üzerlerine alarak gayrimenkul satışı gibi gösterdikleri ve bu yolla kendilerine ulaşılmasını zorlaştırarak izlerini kaybettirmeye çalıştıkları, mağdurların iş yerlerine çökme suretiyle el koyduklarını tespit etti. Ekipler, şüphelilerin adreslerine yapılan eş zamanlı operasyonda 4 kişiyi yakaladı. Yapılan aramada çok sayıda senet, araç satış sözleşmesi, tapu evrakı, alacakların yazılı olduğu ajandalar, ruhsatsız tabanca ve mühimmat ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.K., İ.Ç., B.K. ve Ö.K. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.
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