Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Dere kenarında bazanın içinde battaniyeye sarılı erkek cesedi bulundu

        KIRŞEHİR'de, dere kenarında bazanın içinde battaniyeye sarılı kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 14:26 Güncelleme: 16.07.2024 - 14:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dere kenarında bazanın içinde battaniyeye sarılı erkek cesedi bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        KIRŞEHİR'de, dere kenarında bazanın içinde battaniyeye sarılı kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.

        Bahçelievler Mahallesi'nde sabah saatlerinde hurda toplayan kişi, dere kenarında baza buldu. Bazanın içini açan bu kişi, battaniyeye sarılı 30 yaşlarında olduğu tahmin edilen erkek cesediyle karşılaşınca polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ceset, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Cesedi bulan kişi de ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İntihar ihbarından cinayet soruşturmasına!
        İntihar ihbarından cinayet soruşturmasına!
        En düşük emekli aylığı belli oldu
        En düşük emekli aylığı belli oldu
        Mehmet 5 yaşındaydı... Öldüren piknik!
        Mehmet 5 yaşındaydı... Öldüren piknik!
        Yurt dışı çıkış harcının yeni bedeli açıklandı
        Yurt dışı çıkış harcının yeni bedeli açıklandı
        Trump'a suikast girişimi: Aslında ne oldu?
        Trump'a suikast girişimi: Aslında ne oldu?
        Yangını görüntüleyen kadın yaşamını yitirdi!
        Yangını görüntüleyen kadın yaşamını yitirdi!
        Hacıosmanoğlu, Habertürk'e konuştu
        Hacıosmanoğlu, Habertürk'e konuştu
        Yıkım kararı için ilişki teklif etmişti! Hakim karşısında!
        Yıkım kararı için ilişki teklif etmişti! Hakim karşısında!
        Erzurum'daki selin yıkımı görüntülendi!
        Erzurum'daki selin yıkımı görüntülendi!
        "Sürdürülebilirlik stratejimizin kalbinde yer alıyor"
        "Sürdürülebilirlik stratejimizin kalbinde yer alıyor"
        Geliş saati belli oldu!
        Geliş saati belli oldu!
        Plajı boşaltın kavgasında kurşun yağmuru!
        Plajı boşaltın kavgasında kurşun yağmuru!
        Maskeyle gizlendi
        Maskeyle gizlendi
        Ay'da ilk kez mağara keşfedildi
        Ay'da ilk kez mağara keşfedildi
        İspanya'da dev kutlama
        İspanya'da dev kutlama
        240 hane boşaltıldı! Elektrikler kesildi! Alevler 2. gününde!
        240 hane boşaltıldı! Elektrikler kesildi! Alevler 2. gününde!
        Sivrisinek ısırıklarında yapılan bu hata ikinci enfeksiyon sebebi!
        Sivrisinek ısırıklarında yapılan bu hata ikinci enfeksiyon sebebi!
        Ferdi için flaş takas!
        Ferdi için flaş takas!
        En kötü 10 yeme alışkanlığı! Vücuttaki iltihabı artırıyor
        En kötü 10 yeme alışkanlığı! Vücuttaki iltihabı artırıyor
        Saç telinizi suya koyun... Batıyorsa işte sebebi!
        Saç telinizi suya koyun... Batıyorsa işte sebebi!

        Benzer Haberler

        Kırşehir'de 6 aylık asayiş ve güvenlik değerlendirmesi yapıldı
        Kırşehir'de 6 aylık asayiş ve güvenlik değerlendirmesi yapıldı
        Kırşehir'de göletlere 1 milyon 394 bin sazan yavrusu bırakıldı
        Kırşehir'de göletlere 1 milyon 394 bin sazan yavrusu bırakıldı
        KAEÜ'nün projesi mükemmeliyet mührü almaya hak kazandı
        KAEÜ'nün projesi mükemmeliyet mührü almaya hak kazandı
        Kırşehir Valisi Buhara, LGS sınavında tam puan alan öğrencileri kabul etti
        Kırşehir Valisi Buhara, LGS sınavında tam puan alan öğrencileri kabul etti
        Bozkırın ormanlarını korumak için yangın emniyet yolları ve şeritleri yapıl...
        Bozkırın ormanlarını korumak için yangın emniyet yolları ve şeritleri yapıl...
        Kırşehir TMO, 9 noktada arpa ve buğday alımını sürdürüyor
        Kırşehir TMO, 9 noktada arpa ve buğday alımını sürdürüyor