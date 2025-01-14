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        İstinat duvarına çarpan otomobilin ehliyetsiz sürücüsü öldü

        KIRŞEHİR'de, otomobilin istinat duvarına çarptığı kazada yaralanan ehliyetsiz sürücü Muhammet Emin Eraslan (17), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 10:28 Güncelleme: 14.01.2025 - 10:30
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        İstinat duvarına çarpan otomobilin ehliyetsiz sürücüsü öldü
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        KIRŞEHİR'de, otomobilin istinat duvarına çarptığı kazada yaralanan ehliyetsiz sürücü Muhammet Emin Eraslan (17), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaza, dün saat 16.30 sıralarında, Mucur ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Ehliyetsiz Muhammet Emin Eraslan'ın kontrolünü yitirdiği 34 EBU 224 plakalı otomobil, bir evin istinat duvarına çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mucur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Eraslan, ilk tedavisinin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesine alınan Muhammet Emin Eraslan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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