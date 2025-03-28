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        Bakan Yumaklı: Derdimiz tarım ve orman sektöründe Türkiye Yüzyılı'nın taşlarını döşemek (2)

        AKPARTİ İL TEŞKİLATI'NIN DÜZENLEDİĞİ VEFA İFTARINA KATILDITarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çeşitli ziyaretler gerçekleştirmek için geldiği Kırşehir'de, valiliğin ardından esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 21:08 Güncelleme: 28.03.2025 - 21:08
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        Bakan Yumaklı: Derdimiz tarım ve orman sektöründe Türkiye Yüzyılı'nın taşlarını döşemek (2)
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        AKPARTİ İL TEŞKİLATI'NIN DÜZENLEDİĞİ VEFA İFTARINA KATILDI

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çeşitli ziyaretler gerçekleştirmek için geldiği Kırşehir'de, valiliğin ardından esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Bakan Yumaklı kentteki son programında ise AK Parti İl Teşkilatı'nın düzenlediği 'Vefa İftarı' programına katıldı.

        'TARIM BİTTİ MAHVOLDUK' DİYENLERE BAKMAYIN

        Katıldığı iftar programında açıklamalarda bulunan Bakan Yumaklı, "'Tarım bitti mahvolduk' diyenlere bakmayın. Bizler tarımsal hasılatta Avrupa'da 1, dünyanın ilk 10 ülkesinin arasındayız. Kendi kendimize yeterlilikte birçok ülkenin gıpta ile baktığı bir ülkeyiz. Biz herkesin kendinde olmayana gıpta ettiği hasretle baktığı bir dönemde bu ülkede 206 başlıkta binlerce ürünü üretiyoruz ve hem kendi ihtiyacımız için hem de ihracat ile ülkemize ekonomimize kattığı için kullanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde önümüze koymuş olduğumuz Türkiye Yüzyılı hedefi, bu motivasyonumuzun ve kararlılığımızın en güzel ifadesidir. AK Parti, geçtiğimiz 22 yıl boyunca bu minvalde geliştirdiği büyük vizyon ve uzun vadeli projeksiyonlarla siyaset yaparak farkını göstermiştir. AK Parti olarak, milletimizin güçlü desteğiyle ve kararlılıkla geleceğimizi inşa etmeyi sürdüreceğiz. Türkiye Yüzyılı hedefi doğrultusunda, hizmet için geleceğimiz için çalışacağız. Türkiye Yüzyılı'nı, tarıma yapacağımız yatırımlarla 'Bereketin yüzyılı' olarak da taçlandıracağız. Geride bıraktığımız 22 yıllık süreç içinde, bunun önemli kilometre taşları oluşturulmuştur" ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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