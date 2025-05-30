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        AFAD Başkanı Pehlivan: Afet bölgelerinde yapay zeka teknolojisini de devreye alacağız

        AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından personele yönelik düzenlenen 'Drone ile Arazide Kayıp Arama Yarışması', Türkiye'de ilk kez Kırşehir'de gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 18:52 Güncelleme: 30.05.2025 - 18:55
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        AFAD Başkanı Pehlivan: Afet bölgelerinde yapay zeka teknolojisini de devreye alacağız
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        AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından personele yönelik düzenlenen ‘Drone ile Arazide Kayıp Arama Yarışması’, Türkiye’de ilk kez Kırşehir’de gerçekleştirildi. AFAD Başkanı Vali Ali Hamza Pehlivan, "Afet bölgelerinde yapay zeka teknolojisini de devreye alacağız. Ayrıca dron teknolojisini sürekli geliştiriyoruz. Arama- kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere 43 farklı araç- gerece ihtiyaç duyuluyor. Şu an bunların 17’sini yerli ve milli olarak üretmiş durumdayız" dedi.

        Kırşehir Ahi Evran Gençlik Kampı’nda düzenlenen ve 400 AFAD personelinin katıldığı yarışmada ekipler, açık arazi, orman ve su kenarında kayıp arama senaryolarını uyguladı. 2 gün süren yarışmada ekiplerin koordinasyon kabiliyeti, dron kullanma becerisi ve sahadaki hızlı müdahale kapasitesi test edildi. Yarışma boyunca 3 farklı arazi tipinde toplam 81 dron uçuruldu. Senaryo kapsamında ekipler, açık alan, ormanlık bölge ve su kenarında kaybolan ya da yaralanan kişilerin yerini tespit ederek müdahale etti. Yarışmanın ödül töreni için Kırşehir’e gelen AFAD Başkanı Vali Ali Hamza Pehlivan, "Kırşehir’de çok önemli bir faaliyeti geride bıraktık. Ev sahipliği yapan tüm kurum ve yetkililere teşekkür ediyorum. AFAD olarak gerçekleştirdiğimiz bu etkinliğin adı ‘İnsansız Hava Aracı ile Arazide Kayıp Arama Yarışması.’ Her ne kadar yarışma olarak adlandırılsa da bu aslında geniş kapsamlı bir tatbikattır. Bu sayede sahip olduğumuz teknolojik imkanları ve sahadaki kullanım kabiliyetlerimizi test etmiş olduk" ifadelerini kullandı.

        AFAD’ın teknolojik altyapısına ilişkin bilgi veren Pehlivan, "Malumunuz, Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde ‘Milli Teknoloji Hamlesi’ çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Başta savunma sanayii olmak üzere, ilgili bütün kurum ve kuruluşlar kendi kapasitelerini ve kabiliyetlerini artırmak için teknolojik ürünlerle ilgili her geçen gün çok daha fazla çalışma yürütüyorlar. Biz de AFAD Başkanlığı olarak, ülkemizde afet ve acil durum alanındaki çalışmaları her geçen gün daha fazla ivme kazandırmak, bu alandaki mücadele ve hazırlık kapasitemizi daha da geliştirmek için teknolojik imkanlardan faydalanmaya çalışıyoruz. Özellikle kayıp kişi aramalarında dron ve İHA sistemleri bize büyük kolaylık sağlıyor. Şu an 81 ilimizde termal kameralı dronlarımız var. Dron sayımız 170’e ulaştı. Ayrıca, 570 personelimizi dron pilotu olarak eğitip sertifikalandırdık" diye konuştu.

        ‘NE KADAR HAZIR OLURSAK, O KADAR GÜÇLÜ OLURUZ’

        AFAD’ın her geçen gün gelişen yapısıyla afetlerle mücadelede daha etkin rol oynadığını vurgulayan Pehlivan, şöyle konuştu:

        "Kurulduğumuz günden bu yana insan kaynağımızı ve teknolojik kapasitemizi sürekli geliştiriyoruz. Bütünleşik afet yönetimi anlayışıyla çalışıyoruz. Bu kapsamda Türkiye Afetlere Hazırlık Planı, Türkiye Afetlere Müdahale Planı ve Afet Sonrası İyileştirme Planı’nı içeren 3 aşamalı bir sistem uyguluyoruz. Depremler sonrası yürütülen iyileştirme projeleri de bu planların bir parçası. Her adımımız, ülkemizin afetlere karşı direncini artırmaya yönelik. Afetler olmasın diye dua ediyoruz ama her an hazırlıklı olmak zorundayız. Ne kadar hazır olursak, o kadar güçlü oluruz.”

        'DRON TEKNOLOJİSİNİ SÜREKLİ GELİŞTİRİYORUZ'

        Tatbikat sayesinde saha ekiplerinin performansını da gözlemlediklerini belirten Pehlivan, "Eksiklikleri yerinde tespit ettik ve buna göre yeni adımlar atacağız. Afet bölgelerinde yapay zeka teknolojisini de devreye alacağız. Ayrıca dron teknolojisini sürekli geliştiriyoruz. Arama- kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere 43 farklı araç- gerece ihtiyaç duyuluyor. Şu an bunların 17’sini yerli ve milli olarak üretmiş durumdayız. Bu süreçte Savunma Sanayii Başkanlığı, TÜBİTAK, ASELSAN, HAVELSAN gibi kurumlarla birlikte çalışıyoruz. AFAD olarak bilim ve teknoloji alanında iş birliği yaptığımız projelerle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tüm kurumlarla birlikte daha güçlü bir afet yönetimi yapısı için çalışıyoruz” dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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