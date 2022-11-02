Kırşehir'de silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
İddiaya göre, Mahmutlu köyünde aralarında husumet bulunan E.K. ile S.C. arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda E.K. ve S.C. tabancayla birbirlerine ateş etti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında S.C. Yozgat Yerköy İlçe Devlet Hastanesi, E.K. ise Çiçekdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.